Ракетчики Балтфлота приступили к тактическим учениям на полигоне

На одном из полигонов в Калининградской области начались тактические учения ракетного соединения 11 армейского корпуса Балтийского флота.

В рамках плановых учений подразделения ракетного соединения были подняты по тревоге и совершили многокилометровый марш в назначенный район, где были оперативно развернуты пусковые установки. На позициях боевые расчеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» отработали нормативы по маскировке боевых машин, радиационной, химической и биологической защите и противодиверсионные мероприятия.

В ходе учений боевые расчеты соединения также отрабатывают задачи по проверке работоспособности систем ракет и маршевых двигателей, установки на них боевых частей, а также выполнение мероприятий по перегрузке ракетных комплексов с использованием транспортно-заряжающих машин.

Мобильный оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» предназначен для поражения высокоточными ракетами наземных целей, таких как командные пункты, крупные группировки войск, средства огневого поражения, объекты ПВО и ПРО, самолеты и вертолеты на аэродромах. Комплекс обладает высокой тактической маневренностью благодаря высокой проходимости боевых машин.