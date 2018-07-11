Российские военные обучат тысячу специалистов для армии Таджикистана

Больше тысячи таджикских военных пройдут подготовку под руководством инструкторов Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

«В общей сложности российские инструкторы в этом году подготовят более одной тысячи младших специалистов для вооруженных сил Таджикистана», - говорится в сообщении.

Обучение проходит в составе двух учебных рот и одной учебной батареи. Теоретическая часть преподается в учебном центре Вооруженных Сил Таджикистана, а практическая - на полигонах Ляур и Самбули с использование российских учебных машин.

Обучение проходит по таким специальностям, как наводчик-оператор и механик-водитель танка Т-72, боевой машины пехоты БМП-2, бронетранспортера БТР-80, разведчик, связист, гранатометчик. Также российские инструкторы готовят наводчиков и командиров реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Первая группа военнослужащих прошла обучение в июне этого года, а вторая - в июле, ее численность составила 500 человек.