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Российские военные обучат тысячу специалистов для армии Таджикистана

Павел Настин
12:19 11.07.2018
Занятия с таджикскими военнослужащими будут проходить на полигонах Ляур и Самбули в течение трех месяцев.
Российские военные обучат тысячу специалистов для армии Таджикистана
Фото: МО РФ

Больше тысячи таджикских военных пройдут подготовку под руководством инструкторов Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

«В общей сложности российские инструкторы в этом году подготовят более одной тысячи младших специалистов для вооруженных сил Таджикистана», - говорится в сообщении.

Обучение проходит в составе двух учебных рот и одной учебной батареи. Теоретическая часть преподается в учебном центре Вооруженных Сил Таджикистана, а практическая - на полигонах Ляур и Самбули с использование российских учебных машин.

Обучение проходит по таким специальностям, как наводчик-оператор и механик-водитель танка Т-72, боевой машины пехоты БМП-2, бронетранспортера БТР-80, разведчик, связист, гранатометчик. Также российские инструкторы готовят наводчиков и командиров реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

 Первая группа военнослужащих прошла обучение в июне этого года, а вторая - в июле, ее численность составила 500 человек.

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