В ОДКБ согласуют проект центральноазиатской системы ПВО

Проект создания объединенной системы противовоздушной обороны в Центральной Азии направлен на согласование странам-членам Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ОДКБ.

«Был рассмотрен проект и доработаны соглашения о создании объединенной системы противовоздушной обороны в центральноазиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ. Проект документа направлен в государства – члены ОДКБ на внутригосударственное согласование», - говорится в сообщении.

Уже существуют единые региональные системы ПВО в Восточно-Европейском и Кавказском регионах коллективной безопасности. В Центральноазиатском регионе подписано и ратифицировано соглашение между Россией и Казахстаном, наряду с этим ведется работа по заключению аналогичных соглашений с Киргизией и Таджикистаном.