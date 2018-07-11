Танкисты из Сирии, Вьетнама, ЮАР и Мьянмы впервые примут участие в АрМИ-2018

Команды вооруженных сил Сирии, ЮАР, Вьетнама и Мьянмы впервые примут участие в «Танковом биатлоне» в рамках Армейских международных игр 2018 года.

Соревнования танкистов пройдут с 28 июля по 11 августа на подмосковном полигоне Алабино.

Как ранее сообщил начальник управления боевой подготовки Сухопутных войск генерал-майор Роман Бинюков, на танковый биатлон в рамках «АрМИ-2018» приедут представители 23 стран.

Армейские международные игры - 2018 стартуют 28 июля на территории семи государств - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Китая и России.