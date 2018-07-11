Шойгу рассказал об экспорте российского оружия в Китай

Напряженность в международных отношениях способствовала укреплению российско-китайских отношений, в основе которых лежат взаимоуважение и доверие. Об этом заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу в интервью итальянскому изданию Il Giornale.

По словам генерала армии, около 12% направляемого на экспорт российского оружия идет в Китай.

Шойгу отметил, что сотрудничество в сфере военных ведомств можно проследить в проводимых на двусторонней основе мероприятиях, таких как военно-морские учения «Морское взаимодействие» и совместные учения по противоракетной обороне «Воздушно-космическая безопасность».

«Проводятся многонациональные военные учения армий и флотов стран-членов Шанхайской организации содружества "Мирная миссия". Кроме того, китайские представители ежегодно участвуют в проводимых Минобороны России Армейских международных играх», - подчеркнул Шойгу.

Министр обороны добавил, что партнерские связи в военной сфере между Китаем и Россией не имеют направленности против других стран и, в отличие от учений, проводимых НАТО и ЕС в Европе, носит исключительно оборонительный характер.