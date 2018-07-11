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Асы над Балтикой: кадры сложнейшей дозаправки Су-30СМ и Су-24 в воздухе

Максим Румянцев
08:30 11.07.2018
Новейшие Су-30СМ недавно пополнили ряды морской авиации Балтийского флота и летчики впервые проверили их во время дозаправки в воздухе.

Экипажи морской авиации Балтийского флота выполняют одну из сложнейших операций - дозаправку в воздухе. В деле только самые опытные летчики и самые современные самолеты - огромные танкеры Ил-78 и новейшие сверхманевренные истребители Су-30СМ.

Ил-78М - уникальный в своем роде самолет-топливозаправщик, стоящий на вооружении российских ВВС. Новейшие Су-30СМ недавно пополнили ряды морской авиации Балтийского флота и летчики впервые проверили их во время дозаправки в воздухе.

Пилоту нужно продемонстрировать ювелирное мастерство: на высоте пять тысяч метров со скоростью в 550 километров в час сблизиться с танкером на расстояние в десять-пятнадцать метров и состыковать горловину шланга со специальным выдвижным устройством. Перекачка топлива может продолжаться до получаса.

Сложнее приходится экипажам тяжелых Су-24. Полная загрузка бомбардировщика составляет около десяти тонн авиационного топлива, но только на взлете сгорает тонна, а то и полторы. Дозаправка в воздухе - это единственный способ увеличить радиус боевого дежурства сразу в несколько раз.

Близость крупногабаритного танкера оказывает некоторое психологическое воздействие, плюс аэродинамическое воздействие от крыла и фюзеляжа. При этом всем нужно найти «юбку», диаметр которой чуть больше метра, а также попасть в нее.

Кружить в заданном районе топливозаправщик может до девяти часов непрерывно. Экипажи тренируются поодиночке и парами, днем и ночью. Уникальные навыки дают летчикам возможность выполнять поставленные задачи даже на значительном удалении от базы.

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