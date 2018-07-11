Российские штурмовики уничтожили «противника» в Киргизии

Летчики штурмовиков Су-25 с российской авиабазы Кант в Киргизии нанесли удары по укреплениям условного противника на горном полигоне «Эдельвейс», сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«Для поражения полноразмерных мишеней, имитирующих замаскированные наземные объекты, применялись неуправляемые авиационные ракеты С-13», - говорится в сообщении.

Полеты выполнялись в рамках летно-тактических учений как днем, так и ночью.

Всего штурмовики выпустили более 50 ракет «воздух-поверхность».