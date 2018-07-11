Российские штурмовики уничтожили «противника» в Киргизии
Экипажи самолетов выпустили более 50 ракет.
Фото: Минобороны РФ
Летчики штурмовиков Су-25 с российской авиабазы Кант в Киргизии нанесли удары по укреплениям условного противника на горном полигоне «Эдельвейс», сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
«Для поражения полноразмерных мишеней, имитирующих замаскированные наземные объекты, применялись неуправляемые авиационные ракеты С-13», - говорится в сообщении.
Полеты выполнялись в рамках летно-тактических учений как днем, так и ночью.
Всего штурмовики выпустили более 50 ракет «воздух-поверхность».