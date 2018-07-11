Корабль ТОФ доставит на Курилы историко-географическую экспедицию

Судно гидрографической службы Тихоокеанского флота доставит участников 22-й историко-географической Камчатско-Курильской экспедиции на курильский остров Матуа. Об этом сообщает пресс-служба ТОФ.

«Тихоокеанцы подготовили полевой лагерь на острове Матуа, оборудована жилая зона экспедиции: развернута столовая, медицинский пункт и рабочие места», - говорится в сообщении.

Ранее военные корабли уже доставили на остров специальную автомобильную и гусеничную технику, дизельные электростанции, средства связи.

Предполагается, что моряки примут участие в работе экспедиции, в частности в проведении поисковых работ.

Матуа - остров средней группы Большой гряды Курильских островов. Административно входит в Северо-Курильский округ Сахалинской области. Имел стратегически важное значение в годы Второй мировой войны, будучи одной из крупнейших японских военно-морских баз. Долгое время был необитаем. Интерес к исследованию острова появился в 2016 году.