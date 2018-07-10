Новейшая подлодка «Дмитров» проведет торпедные стрельбы на Балтике

Экипаж проведет учебные торпедные стрельбы, противолодочные и противокорабельные учения в морских полигонах Балтийского флота, сообщил официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.

Огонь будет вестись по надводным кораблям условного противника. Кроме того, экипаж выполнит форсирование минного заграждения и минные постановки.

Также на подлодке пройдут десятки внутрикорабельных учений по различным видам подготовки, в том числе по борьбе за живучесть.

После учений подводная лодка возьмет курс на Санкт-Петербург, где примет участие в Главном военно-морском параде, который состоится 29 июля.