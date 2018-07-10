В Дагестане появится филиал Петербургского Нахимовского училища

Филиал Петербургского Нахимовского училища появится в Дагестане. Об этом врио главы региона Владимир Васильев доложил президенту России Владимиру Путину.

Власти республики тесно взаимодействуют с Минобороны. По плану, учебное заведение, которое разместится в Каспийске, примет первых нахимовцев уже в следующем году.

«Уже в 2019 году могут быть первые наборы. На Каспии будет нахимовское училище - это мечта, конечно, дагестанцев, и это было бы очень хорошо», - сказал Васильев.

При этом с военными договорились о том, что спортивными объектами училища будет пользоваться весь город.

Сейчас там активно идет обустройство базы Каспийской флотилии - уже выделены земля и средства на возведение штаба.