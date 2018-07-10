На Черноморском флоте провели тренировку по спасению человека при баротравме

В лаборатории водолазной медицины Черноморского флота состоялись учения по оказанию помощи водолазам после баротравмы.

По условиям тренировки водолаз осуществлял деятельность в экстренных условиях работы и превысил время пребывания на глубине.

Его поместили в специальную транспортировочную капсулу, а затем перевезли в барокамеру. Это по сути небольшая однокомнатная квартира, только с датчиками и медицинскими приборами. Там установили необходимое давление для аварийного водолаза, его осматривают медики и на какое-то время под наблюдением системы медицинского контроля оставляют на реабилитацию.

Время пребывания в барокамере - от нескольких часов до пяти суток. В онлайн-режиме на мониторах отслеживаются все жизненно важные показатели организма - пульс, давление, и кардиограмма.