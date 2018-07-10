Военные химики Балтфлота начали полевые занятия на полигоне

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Балтийского флота приступили к полевым занятиям на полигоне Хмелевка в Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба Балтийского флота.

В течение месяца военнослужащие закрепят профессиональные навыки в ходе практической отработки задач по РХБ разведке, дегазации и дезактивации техники, преодолению зараженных участков местности, постановке подвижных и неподвижных дымовых завес.

Во время полевых занятий задействованы машины радиационной и химической разведки, автомобильные лаборатории и другая специализированная техника. Занятия проводятся в комплексе с общевойсковой, медицинской и инженерной подготовкой, как в дневное, так и в ночное время.

Кульминацией полевого выхода станет тактическое учение, где военнослужащие отработают антитеррористические задачи в условиях применения химического оружия. Одним из основных элементов учения станут стрельбы из реактивных пехотных огнеметов «Шмель».

В общей сложности, в мероприятии боевой подготовки задействовано более 400 военнослужащих и свыше 50 единиц военной и специальной техники.