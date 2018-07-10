На учениях ВДВ впервые пройдет десантирование личного состава внутри бронетехники

В рамках учений ВДВ в трех регионах России пройдет десантирование техники с экипажем внутри, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Впервые в рамках учения будет проведено десантирование личного состава внутри БМД-4М и БТР-МДМ», - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Ранее сообщалось, что авиационные полки совершили перелеты в Ивановскую и Ульяновскую области для участия в маневрах.

Всего в маневрах будет задействовано более 2,5 тысяч десантников и свыше 200 единиц бронетехники.

Впервые десантирование внутри БМД совершил Александр Маргелов, сын легендарного командующего ВДВ Василия Маргелова. Как рассказал потом Александр Маргелов в интервью телеканалу «Звезда», его отец Василий Филиппович Маргелов за те 20 минут, которые длилось десантирование, выкурил целую пачку папирос.