В Кузбассе завершилась десятая военно-патриотическая смена «Разведчик»

Торжественное закрытие десятой профильной военно-патриотической смены «Разведчик» состоялось в лагере отдыха «Солнечный» Топкинского района Кемеровской области.

В торжественной церемонии закрытия приняли участие начальник областного штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», председатель региональных организаций «Российский союз ветеранов Афганистана» и «Боевое Братство», представители администрации Кемеровской области, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата региона, а также родители воспитанников, педагоги и работники лагеря «Солнечный».

Почетные гости поздравили ребят с завершением смены, лучшим ее участникам вручены медали областной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», почетные грамоты, голубые береты и тельняшки разведчиков.

30 лучших участников профильной смены были приняты в ряды движения «Юнармия». Алые береты ребятам вручил начальник регионального штаба движения Игорь Пешков, пожелав юным патриотам быть верными клятве юнармейца.