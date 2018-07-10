Летчики ВКС России провели воздушные «бои» под Хабаровском

Пилоты истребительного и бомбардировочного авиационных полков Восточного военного округа отработали методику взаимодействия в воздухе, а также приемы воздушного боя. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

«Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 выполнили летные задания по пилотированию самолетов на заданных курсах, с постоянной высотой и скоростью. В свою очередь пилоты новейших истребителей Су-35 отработали прикрытие бомбардировщиков при прохождении зоны противовоздушной обороны условного противника», - говорится в сообщении.

В ходе полетов летчики истребителей также выполнили поиск, сопровождение и перехват самолетов условного противника, роль которых выполнили бомбардировщики Су-34.

Су-35 – российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения «4++» с двигателями управляемого вектора тяги. Разработан ОКБ Сухого. Является глубокой модернизацией планера самолета Су-27.

Су-24 – российский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяющей стреловидности. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днём и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей. Разработан также ОКБ Сухого.