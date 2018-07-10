Эскадра Тихоокеанского флота покинула берега Японии

Завершился деловой визит отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России на военно-морскую базу морских сил самообороны Японии Майдзуру. Об этом сообщает пресс-служба ТОФ.

«Отряд кораблей покинул военно-морскую базу Майдзуру и продолжил выполнение задач в Японском море», - говорится в сообщении.

Большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», а также средний морской танкер «Печенга» находились у берегов «страны восходящего солнца» с 5 июля.

Ранее сообщалось, что во время захода в японские территориальные воды морские пехотинцы отряда боевых кораблей провели совместную с военнослужащими Японии тренировку по досмотру подозрительного судна.