Военные химики замаскировали железнодорожную станцию от авиации «противника»

На полигоне Шиханы под Саратовом прошел всеармейский конкурс среди аэрозольных подразделений «Безопасная среда-2018». Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«В конкурсе принимали участие по одной команде из каждого военного округа и Северного флота, а также команда хозяев соревнований - отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты», - говорится в сообщении.

Соревнования состоялись в рамках форума «Армия-2018». Самым зрелищным элементом программы стала постановка аэрозольной маскировки условного железнодорожного узла. Для этого военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты использовали новейшую дымовую машину ТДА-3.

Победители состязаний представят российские Вооруженные Силы на аналогичном международном конкурсе, который пройдет в рамках IV Армейских международных игр.

«Безопасная среда» традиционно считается едва ли не самым экстремальным армейским конкурсом. Часто в качестве сценария бойцам предлагается условная техногенная катастрофа, произошедшая в заданном районе. Военным приходится обнаруживать и обезвреживать реальные отравляющие вещества.

IV Армейские международные игры пройдут с 28 июля по 11 августа на территориях 7 государств. В них примут участие команды из 32 стран.