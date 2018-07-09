Полк десантников вместе с техникой перебросят на тысячи километров

Масштабные учения начались в частях Воздушно-десантных войск и военно-транспортной авиации ВКС России.

Авиационные полки, базирующиеся на аэродромах Ростовской, Псковской и Оренбургской областей, производят перелеты в Ивановскую и Ульяновскую области. Им предстоит переброска десантников и бронированной техники на большие расстояния.

Выброска из самолетов будет проведена, в том числе и самым сложным способом – с экипажами внутри боевых машин. После приземления «небесная пехота» преодолеет водную преграду и приступит к ликвидации «противника».

Главной особенностью маневров станет взаимодействие командиров всех степеней с целью управления подразделениями различных родов войск, таких как авиация, десант, артиллерия, ПВО, тыловое и техническое обеспечение. Именно это необходимо в современном бою на масштабном театре боевых действий.