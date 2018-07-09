Минобороны опубликовало уникальные кадры самых ярких моментов «Славянского братства-2018»

Россию на маневрах представляли усиленный батальон кубанского казачьего десантного-штурмового полка Воздушно-десантных войск общей численностью более 700 человек.

Были также задействованы авиационные части ВВС и ПВО Южного военного округа и самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил.