Минобороны опубликовало уникальные кадры самых ярких моментов «Славянского братства-2018»
Совместное тактическое учение с участием российских, белорусских и сербских военнослужащих прошло в Краснодарском крае с 26 по 28 июня
Фото: Минобороны РФ
Видео: Минобороны РФ
Россию на маневрах представляли усиленный батальон кубанского казачьего десантного-штурмового полка Воздушно-десантных войск общей численностью более 700 человек.
Были также задействованы авиационные части ВВС и ПВО Южного военного округа и самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил.