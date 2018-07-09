Три полка ВТА приступили к масштабным учениям

Масштабные учения с участием трех полков военно-транспортной авиации, дислоцированных в Ростовской, Псковской и Оренбургской областях, начались в России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Экипажи трех авиационных полков военно-транспортной авиации, дислоцированных в Ростовской, Псковской и Оренбургской областях, приступили к перебазированию авиационной техники на оперативные аэродромы на территории Ивановской и Ульяновской областей. Учения проходят под руководством командующего военно-транспортной авиацией РФ генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова», - говорится в сообщении.

В ходе воздушных маневров экипажам предстоит выполнить задачи по переброске на большие расстояния и десантированию личного состава, грузов и военной техники.