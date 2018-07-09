Преподаватели российского противоминного центра вернулись из Сирии

Офицеры из числа преподавателей российского противоминного центра Вооруженных Сил России в Сирии вернулись из командировки в арабскую страну. Об этом сообщил замначальника инженерных войск Вооруженных Сил РФ генерал-майор Константин Смешко на встрече преподавателей Центра.

«За время существования Центра было проведено 14 выпусков сирийских саперов. В итоге, более 1200 специалистов инженерных войск Сирии уже сегодня успешно выполняют задачи по разминированию на освобожденных от боевиков территориях», - сказал генерал.

По его словам, по завершении курсов слушателям Центра были переданы современные средства поиска взрывоопасных предметов и защиты сапера.

Филиал Международного противоминного центра ВС РФ действует в этой стране с 2017 года. На сегодняшний день силами военнослужащих сирийской армии уже очищено около двух тысяч гектаров территории, обнаружено и обезврежено 3850 взрывоопасных предметов.