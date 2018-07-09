Российские военнослужащие в Таджикистане были подняты по тревоге

Более трех с половиной тысяч российских военнослужащих 201-й российской военной базы в Таджикистане были подняты по тревоге и приведены в боевую готовность в рамках начавшихся учений, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«Мотострелковые батальоны на БТР-82А и БМП-2, а так же расчеты и экипажи самоходных артиллерийских орудий 2С1 "Гвоздика" и реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" приступили к совершению маршей в район полигона Ляур. С воздуха колонны прикрывают вертолеты Ми-24 и Ми-8», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в учениях, которые продлятся до 14 июля, принимают участие около трех с половиной тысяч военнослужащих и более 600 единиц техники.

201-я военная база в Таджикистане - крупнейший военный объект России за ее пределами. Она располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно соглашению, подписанному в октябре 2012 года, соединение будет находиться на территории среднеазиатской республики до 2042 года.