Командующий ВДВ дал старт крупнейшим учениям десантников

В Воздушно-десантных войсках началось учение с личным составом Рязанского парашютно-десантного полка Тульского соединения Воздушно-десантных войск, под руководством командующего войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова. В них примут участие более полутора тысяч военнослужащих, свыше 50 единиц бронетехники, около 70 самолетов и вертолетов ВКС России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Учение будет проходить в три этапа в период с 9 по 13 июля включительно» – заявил генерал-полковник Андрей Сердюков.

Ранее сообщалось, что в ходе учений будет совершено самое массовое десантирование личного состава и военной техники из самолетов военно-транспортной авиации.