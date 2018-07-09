Для самых выносливых и отчаянных: «Гонка героев» прошла под Владивостоком

На полигоне морской пехоты Горностай под Владивостоком прошла «Гонка героев». Полосу препятствий, рассчитанную на профессиональных бойцов, проходят люди самых разных профессий и возрастов.

Участникам нужно пролезть под колючей проволокой в испытании под названием «крот». Потом пройти тропой разведчика - так называется полоса препятствий, на которой тренировки проводят разведподразделения морской пехоты ТОФ.

Ощутить себя «черными беретами», преодолевая стены, рвы и заборы с колючей проволокой. Проползти под бронетранспортерами, а перед финишной прямой «покорить Эверест» - самое высокое препятствие.

Впервые можно было пробежать гонку и семьей. Для детей от 3 до 12 лет построили специальную трассу с маленькими копиями взрослых препятствий.

Те, кто показал на гонке лучший результат планируют представлять Владивосток на чемпионате в Сорочанах в сентябре.