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Для самых выносливых и отчаянных: «Гонка героев» прошла под Владивостоком

Андрей Кармаданов
08:24 09.07.2018
Больше двух тысяч человек, желая почувствовать себя героями, решили пройти девятикилометровую гонку.

На полигоне морской пехоты Горностай под Владивостоком прошла «Гонка героев». Полосу препятствий, рассчитанную на профессиональных бойцов, проходят люди самых разных профессий и возрастов.

Участникам нужно пролезть под колючей проволокой в испытании под названием «крот». Потом пройти тропой разведчика - так называется полоса препятствий, на которой тренировки проводят разведподразделения морской пехоты ТОФ.

Ощутить себя «черными беретами», преодолевая стены, рвы и заборы с колючей проволокой. Проползти под бронетранспортерами, а перед финишной прямой «покорить Эверест» - самое высокое препятствие.

Впервые можно было пробежать гонку и семьей. Для детей от 3 до 12 лет построили специальную трассу с маленькими копиями взрослых препятствий.

Те, кто показал на гонке лучший результат планируют представлять Владивосток на чемпионате в Сорочанах в сентябре.  

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