Военные врачи освоили американскую хирургическую систему

На базе Военно-медицинской академии имени Кирова прошел курс подготовки врачей на хирургическом оборудовании нового поколения da Vinci, производимом американской компанией Intuitive Surgical. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«По итогам курса подготовки специалисты приобрели навыки выполнения основных этапов эндовидеохирургических робот-ассистированных вмешательств по направлениям «Хирургия», «Акушерство и гинекология», «Урология», «Торакальная хирургия», «Сердечно-сосудистая хирургия» и «Детская хирургия», - говорится в сообщении.

Обучение военных врачей проводилось в рамках профессиональной программы повышения квалификации «Основы роботической техники».

Хирургическая роботизированная система da Vinci (Да Винчи) – это совершенные технологии будущего в современной медицине. Впервые была применена при проведении операций в 2001 году. Но по сей день не имеет аналогов. Сегодня в мире около 5 тысяч комплексов da Vinci. Они выполняют миллионы уникальных операций по спасению жизней. В России интерес к роботизированным системам непрерывно растет. В стране функционируют уже 28 комплексов da Vinci.