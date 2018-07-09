Моряки-североморцы отразили воздушное нападение и отбили атаку подводных лодок «противника»

Корабли Северного флота провели самые крупные учения в Арктике с боевой стрельбой за последний десяток лет. Об этом сообщил командующий СФ адмирал Николай Евменов.

«В сбор-походе приняли участие 36 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 20 летательных аппаратов, более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники береговых и сухопутных войск, морской пехоты и сухопутных войск», - отметил адмирал.

В нынешних маневрах был задействован практически весь Северный флот. Экипажи судов проводили поиск и нейтрализацию подводных лодок, устанавливали минные заграждения, вели огонь из артиллерийских орудий по целям, имитирующим десантные отряды и корабли противника.

Одним из самых ярких эпизодов учений стали боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов ракетного крейсера «Маршал Устинов» и эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков». Эффектным также выглядел пуск с эсминца противокорабельной крылатой ракеты «Москит».

Всего в ходе оперативно-тактических действий экипажи кораблей, подводных лодок, самолетов и вертолетов выполнили более 70 упражнений. Из них 19 – с боевой стрельбой. Дальний поход длился две недели.