УЗИ и анализ крови теперь будут делать в полевых условиях

Общевойсковую армию в Поволжье оснастили полевым госпиталем с пропускной способностью до 100 человек, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«В комплект входят 27 пневмокаркасных модулей общей площадью более 400 кв. метров. В них размещены клиническая лаборатория, лечебные отделения, аптека, палатки для медиков и больных», - говорится в сообщении.

Во всех помещениях госпиталя установлены самые современные аппараты для рентгена и ультразвуковых исследований, приборы для анализа крови, газоанализаторы для определения доз облучения и отравляющих веществ в воздухе, а также кондиционеры и отопители.

Госпиталь поступил в соединение в рамках Гособоронзаказа. Он позволит военным медикам в комфортных условиях оказывать более качественную и оперативную помощь.