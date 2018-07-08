Военные отразили «атаку» дронов под Екатеринбургом

В Свердловской области подразделения радиоэлектронной борьбы сумели блокировать сигналы условного противника, используемые для подрыва радиоуправляемых фугасов. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«Военнослужащие отработали задачи по блокированию сигналов радио- и сотовой связи, тем самым обеспечив проход техники и живой силы к району условных боевых действий», - говорится в сообщении.

В ходе учения военнослужащие использовали автоматизированный комплекс РЭБ «Дзюдоист». Применив радиопомехи и нарушив диапазоны частот «противника», уральские военные не допустили приближения беспилотников, передающих сигналы, к переднему краю своих войск.

Всего в тренировке участвовало более 500 военнослужащих и 300 единиц техники и вооружения.

«Дзюдоист» разработан концерном «Созвездие». Предназначен для радио-, радиотехнического и специального контроля эффективности защиты информации, оценки электромагнитной обстановки, обеспечения радиоподавления средств противника и защиты от радиоуправляемых минно-взрывных устройств. Комплекс способен обнаруживать, измерять параметры и определять местоположение радиоэлектронных средств, средств противоракетной обороны (ПРО), а также выявлять и закрывать технические каналы утечки информации.