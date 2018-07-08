Брянские поисковики обнаружили останки 49 павших солдат ВОВ

Останки 49 бойцов Красной армии обнаружили участники объединения поисковых отрядов «Брянский фронт» в Дубровском районе Брянской области.

Имена пятерых павших военнослужащих на высоте у деревни Соболево уже известны. Их пришлось восстанавливать буквально по буквам. Изучив огромное количество документов и архивов Министерства обороны, поисковики методом исключения нашли воина. Имя красноармейца - Николай Кулагин, уроженец Нижегородской области, погибший здесь в самом начале Великой Отечественной войны.

О том, насколько ожесточенные здесь шли бои, говорят документы: судя по сводке из архивов Министерства обороны, деревня Соболево шесть раз переходила «из рук в руки». В целом же на этом пятачке Красная армия потеряла более трех тысяч человек.