Десантники ЮВО отработали действия в нестандартной ситуации: видео

Военнослужащие соединения ВДВ в Новороссийске провели тренировку по преодолению водных преград.

Экипажи бронетранспортеров на скорости ныряли в воду и с легкостью преодолели все преграды. Затем военнослужащие отработали вождение и маневрирование боевых машин на плаву. Особенность учений состояла в том, что действовать десантникам пришлось в ограниченном пространстве и в нестандартной ситуации: необходимо было выйти из тупика.

Следующее испытание ждет военных на берегу. Задача - отразить атаку условного противника.

В тренировке приняли участие более 30 экипажей БТРД и ЗРК «Стрела-10».