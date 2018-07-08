Десантники ЮВО отработали действия в нестандартной ситуации: видео
Военнослужащие ВДВ совершенствовали свое мастерство на полигоне Раевский под Новороссийском.
Военнослужащие соединения ВДВ в Новороссийске провели тренировку по преодолению водных преград.
Экипажи бронетранспортеров на скорости ныряли в воду и с легкостью преодолели все преграды. Затем военнослужащие отработали вождение и маневрирование боевых машин на плаву. Особенность учений состояла в том, что действовать десантникам пришлось в ограниченном пространстве и в нестандартной ситуации: необходимо было выйти из тупика.
Следующее испытание ждет военных на берегу. Задача - отразить атаку условного противника.
В тренировке приняли участие более 30 экипажей БТРД и ЗРК «Стрела-10».