«Иван Грен» прибыл в Кронштадт для участия в военно-морском параде

Большие десантные корабли Балтийского флота «Иван Грен» и «Королев» прибыли в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде, который пройдет в День ВМФ, 29 июля. Об этом сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«Большие десантные корабли "Иван Грен" и "Королев", совершив переход из города Балтийска, прибыли на Кронштадтский рейд для участия в Главном военно-морском параде, который состоится 29 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте», - сообщили в ведомстве.

Ранее в Крондштадт уже прибыли фрегат «Адмирал Макаров» и корвет «Сообразительный».

Напомним, 20 июня новейший российский БДК «Иван Грен» вошел в состав Военно-Морского Флота России.