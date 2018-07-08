Российские и японские моряки отработали досмотр «подозрительного судна»

Военные моряки России и Японии во время визита отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в японский порт Майдзуру провели совместную тренировку по досмотру «подозрительного судна». Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Тихоокеанского флота капитан второго ранга Николай Воскресенский.

«Продолжается деловой визит отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей (БПК) «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов» и среднего морского танкера «Печенга» в военно-морскую базу морских сил самообороны Японии Майдзуру. В соответствии с планом визита, подразделения морской пехоты ТОФ, выполняющие роль досмотровой команды, совместно с военнослужащими Японии провели тренировку по досмотру подозрительного судна», - сообщил представитель флота.

Визит российских моряков проходит в дружеской атмосфере: российские и японские моряки обменялись визитами на боевые корабли, на российских кораблях прошел день открытых дверей, запланированы соревнования между военнослужащими двух стран по мини-футболу.

Отряд боевых кораблей ТОФ будет в Японии до десятого июля.