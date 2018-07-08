В Минобороны рассказали о боевых возможностях ЗРС С-500

В состав зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500 войдет комплекс противоракетной обороны, который сможет сбивать атакующие наземные объекты, баллистические ракеты средней дальности и даже боевые блоки межконтинентальных ракет. Об этом корреспонденту программы «Военная приемка» рассказал командующий 1-й армией ПВО-ПРО (особого назначения) ВКС России генерал-лейтенант Андрей Демин.

«В составе С-500 будут зенитно-ракетные комплексы противоракетной обороны. Система получит возможность сбивать атакующие наземные объекты, баллистические ракеты средней дальности и даже боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет», - сказал Демин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил завершить разработку и подготовку к серийному производству зенитной ракетной системы С-500.