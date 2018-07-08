В Воронеже отметили 75-ю годовщину создания 20-й гвардейской армии
Во время масштабных учений, посвященных юбилею, были продемонстрированы новейшие образцы военной техники.
Масштабными учениями в Воронежской области отметили 75-ю годовщину создания 20-й гвардейской армии, одного из самых крупных воинских соединений вооруженных сил страны.
Поздравить солдат и офицеров армии прилетел в Воронеж Владимир Шаманов, в прошлом – офицер-десантник, сегодня – депутат Государственной Думы. Шаманов отметил героизм солдат и офицеров только что созданной армии в 1943 году, в деле разгрома немецко-фашистских войск.