«Адмирал Макаров» прибыл в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде

Фрегат «Адмирал Макаров» и корвет «Сообразительный» прибыли в Кронштадт для участия в военно-морском параде по случаю Дня ВМФ России, который пройдет 29 июля.

В процессе перехода из Балтийска экипажи отработали организацию противовоздушной, противолодочной и противоминной обороны, а также элементы совместной навигации в строю.

Репетиции начнутся на следующей неделе в Финском заливе.

В торжественных мероприятиях примут участие около полусотни кораблей Военно-Морского Флота России. Накануне с Северного флота прибыла дизельная подводная лодка «Владикавказ». А ранее - отряд ракетных кораблей и катеров Балтийского флота. Курс на Кронштадт держит и атомный подводный крейсер «Орел».

Главный военно-морской парад страны ежегодно проходит в День ВМФ России, который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля.