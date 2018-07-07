Столетний юбилей отмечают войска ПВО-ПРО Москвы: репортаж с парада

Зенитные ракетные системы С-400, пушечные комплексы «Панцирь-С» и радиолокационные станции радиотехнических войск «Небо-М», «Каста 2-2» и «Подлет» совершили марш и развернулись для обнаружения и уничтожения условных воздушных целей в парке «Патриот».

В праздничном параде принимали участие военнослужащие первой армии ПВО-ПРО - наследники тех, кто защищал столицу от немецкой авиации в 1941-м. Сегодня за особые заслуги, а также за выполнение боевых задач в Сирии были награждены более 50 офицеров.

2018-й же юбилейный и для 4-й и 5-й дивизий, что входят в состав 1-й армии. Сегодня исполнилось 65 лет с момента их основания. Офицеры этих подразделений также выполняют задачу по охране всех стадионов, принимающих ЧМ по футболу.

После окончания парада с боевыми знаменами частей и дивизий часть военнослужащих вернулась на свои боевые посты. Торжественные мероприятия завершились концертом для офицеров, ветеранов и гостей парка «Патриот».