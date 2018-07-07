Курсантов УрФУ научат обращаться с ЗРК С-300

В Свердловской области у курсантов военного учебного центра при Уральском федеральном университете (УрФУ) начались военные сборы. Пятнадцать второкурсников, обучающихся по специальности «Ремонт и эксплуатация ЗРК», впервые прибыли в подразделение, где на боевом дежурстве стоят С-300. До этого молодые люди два года осваивали устройство комплекса в теории.

В течение двух недель курсанты будут получать практические навыки обращения с ракетными комплексами. После сборов они будут приезжать в подразделение лишь на отдельные занятия, а по окончании обучения пройдут стажировку в военном центре, получат дипломы и пойдут служить по контракту как кадровые офицеры. До реальных пусков курсантов допустят не ранее чем через год после получения диплома.

Военные учебные центры (ВУЦ) уже на протяжении десяти лет осуществляют подготовку кадровых офицеров по заказу Минобороны РФ. Всего по стране функционирует 37 подобных центров при гражданских вузах.