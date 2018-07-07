Разведчики ЦВО освободили населенный пункт от «боевиков»

В Челябинской области разведчики Центрального военного округа отработали действия по освобождению населенного пункта от условных террористов.

Группа наблюдения должна найти огневые точки «противника», определить его силы и численность. Наблюдатели выявили местонахождение главарей и пулеметчиков. А дальше за дело принимаются снайперы и БТР.

На «неприятеля» обрушивается шквал огня, под прикрытием которого разведчики продвигаются к его штабу. Задача при этом - освободить заложников.