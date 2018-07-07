«Уверенный прием» показывают связисты ЮВО

Связисты Южного военного округа вышли на окружной этап конкурса «Уверенный прием». В ходе состязаний участникам предстояло наладить связь в условиях, приближенных к боевым: помехи в эфире, кругом дым, постоянная угроза со стороны диверсантов «противника».

Специалисты демонстрируют навыки обращения с новейшими радиостанциями Р-166, командно-штабными машинами Р-149 и аппаратными комплексами Редут-2-УС.

Команды выполняют весь комплекс задач: от развертывания станций и налаживания линий - до передачи по зашифрованным каналам важных данных.