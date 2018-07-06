До полного бака: эксклюзивные кадры воздушной дозаправки над Черным морем

Уникальная воздушная операция прошла в небе Крыма. Экипажи морской авиации Северного флота отработали многотиповую авиадозаправку от летающего танкера Ил-78.

Элемент высшего пилотажа отработали летчики многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-34 и палубных истребителей Су-33.

Дозаправка проходила над акваторией Черного моря, территориями Крыма и Краснодарского края на высоте свыше шести тысяч метров на скорости около 500 километров в час.