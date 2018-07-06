Ставропольские юнармейцы совершили первые прыжки с парашютом

Воспитанники военно-патриотического центра «Партизан» после сдачи зачетов по теории парашютной подготовки совершили свои первые самостоятельные прыжки с парашютом.

Ежеквартальный учебно-тренировочный выезд юнармейцев посвящен памяти Героя Советского Союза ветерана Великой Отечественной войны заслуженного парашютиста-испытателя СССР Евгения Андреева.

На сегодняшний день в рядах «Юнармии» состоит уже более 240 тысяч участников в возрасте от восьми до 18 лет из всех регионов Российской Федерации, а также из Казахстана, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.