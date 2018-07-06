Ставропольские юнармейцы совершили первые прыжки с парашютом
Ребята совершили 30 прыжков с высоты 800 метров на разных парашютных системах.
Фото: ЮНАРМИЯ Официальная страница Движения вк
Воспитанники военно-патриотического центра «Партизан» после сдачи зачетов по теории парашютной подготовки совершили свои первые самостоятельные прыжки с парашютом.
Ежеквартальный учебно-тренировочный выезд юнармейцев посвящен памяти Героя Советского Союза ветерана Великой Отечественной войны заслуженного парашютиста-испытателя СССР Евгения Андреева.
На сегодняшний день в рядах «Юнармии» состоит уже более 240 тысяч участников в возрасте от восьми до 18 лет из всех регионов Российской Федерации, а также из Казахстана, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.