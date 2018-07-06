В России завершается разработка многоцелевых беспилотников большой дальности
В ближайшее время спектр задач, решаемых беспилотными летательными аппаратами в войсках, расширится.
Фото: МО РФ
Завершается разработка многоцелевых беспилотников большой дальности в рамках российской госпрограммы вооружения. Об этом заявил начальник управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.
«В рамках выполнения государственной программы вооружения завершается разработка перспективных комплексов с многоцелевыми БПЛА большой дальности и продолжительности полета, превосходящих по своим характеристикам зарубежные аналоги», - сказал Новиков.
Также он озвучил количество беспилотников, находящихся на вооружении российской армии.