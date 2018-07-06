Военные инженеры ЮВО примут участие в Армейских международных играх - 2018

Команда 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа стала лучшей на всероссийском конкурсе военных инженеров «Безопасный маршрут», который прошел в Волжске. Теперь она будет представлять Россию в августе на Армейских международных играх.

По условиям конкурса командам нужно было организовать дозор, разминировать участок, возвести мост и создать все условия для прохождения колонны.

Конкурс «Безопасный маршрут» Армейских международных игр - 2018 пройдет с 28 июля по 12 августа на территории Китайской Народной Республики.