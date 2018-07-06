Авиация Балтфлота примет участие в Главном военно-морском параде в День ВМФ

Самолеты и вертолет морской авиации Балтфлота примут участие в Главном военно-морском параде, который состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте 29 июля.

Два многоцелевых истребителя уже совершили перелет на один из аэродромов в Ленинградской области. В ближайшее время с аэродрома Черняховск в Калининградской области запланирован вылет еще трех Су-30СМ.

Вертолет Ка-27ПЛ прибудет в Санкт-Петербург на корвете «Сообразительный», который в настоящее время совершает переход в Кронштадт вместе с другими кораблями в составе отряда.

Напомним, 29 июля корабли Балтийской и Ленинградской военно-морских баз Балтийского флота, а также авиация БФ примут участие в Главном военно-морском параде в День ВМФ РФ. Праздник отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля.