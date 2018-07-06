В Кремле оценили возможность придания добровольцам в Сирии официального статуса

Кремль направит для рассмотрения в Минобороны предложения ветеранских организаций о признании воюющих в Сирии добровольцев и предоставления им права на льготы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, если такое обращение по официальным каналам поступит, оно будет направлено в Министерство обороны для проработки и выработки каких-то основополагающих подходов», - сказал Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что общественные организации «Честь и Родина» и «Общероссийское офицерское собрание» призвали власти РФ признать присутствие в Сирии частных военных специалистов из России, чтобы они могли получить льготы, предусмотренные для участников боевых действий.