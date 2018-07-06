Корреспондент «Звезды» сняла дозаправку истребителей из кабины Ил-78: видео

В маневрах, которые продолжались несколько дней, были задействованы экипажи Су-30 СМ и Су-24 Северного и Черноморского флотов. Было проведено восемь летных смен, в ходе которых особое внимание уделялось подготовке молодых пилотов.

«Между нами всего несколько метров. Представляете, какая здесь концентрация всех членов экипажа? А у нас, у съемочной группы, есть уникальный шанс наблюдать за всем этим из кабины оператора-дозаправщика», - сказала Виктория Косогляденко.

Важно подчеркнуть, что этот элемент летной подготовки является одним из самых сложных. Пилоты подходят к танкеру и стыкуются с ним на скорости около 500 километров в час.

Это требует хорошей летной и психологической подготовки как от пилотов, так и от экипажа самолета-дозаправщика.

Дозаправка в воздухе позволяет значительно расширить возможности авиации, в том числе радиус действия.