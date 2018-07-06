Российские военные медики проводят вакцинацию сирийских беженцев

По словам Большакова, российские военные медики оказывают помощь жителям населенного пункта Умм-эт-Тиур в сирийской провинции Хама, которые возвращаются в него после окончания военных действий.

В центр Умм-эт-Тиура боевики прорваться не смогли, однако они неоднократно обстреливали его, из-за чего пострадал в том числе водопровод. В данный момент местные власти восстанавливают инфраструктуру, в чем им помогают российские специалисты, которые берут пробы воды и проводят дезинсекцию во дворах и на улицах города.

Кроме того, на оборудованных прививочных пунктах проводится добровольная вакцинация местных жителей от гепатита А и других инфекций.

Началу вакцинации предшествовала разъяснительная работа, которую проводили местные власти.

Ранее на юго-западе Сирии боевики после переговоров согласились передать представителям российского Центра по примирению сторон тяжелое вооружение, в том числе танк Т-55 и тяжелый миномет.