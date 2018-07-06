В морском параде в Петербурге примут участие самолеты ТОФ
В небе Северной столицы пролетят два Ту-142 и один Ил-38Н.
Фото: МО РФ
Противолодочные самолеты Тихоокеанского флота примут участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 29 июля.
В небе Северной столицы пролетят два дальних противолодочных самолета морской авиации Ту-142 и противолодочный самолет Ил-38Н.
Тренировочные полеты экипажей морской авиации ТОФ начнутся 9 июля в Вологодской области.
Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте 29 июля в День ВМФ России. В нем примут участие более 40 боевых кораблей и подводных лодок, около 40 воздушных судов морской авиации ВМФ.