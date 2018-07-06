Подлодка Северного флота «Владикавказ» пришла в Кронштадт для участия в параде ВМФ

Дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ» проекта 877, осуществив межфлотский переход с Северного флота на Балтику, прибыла в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде, который состоится в 29 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.

Подлодка «Владикавказ» была построена на судостроительном заводе «Красное Сормово» и зачислена в состав Северного флота. Наименование «Владикавказ» было присвоено кораблю после подписания договора о шефском взаимодействии с администрацией Северной Осетии.

В 2015 году подводная лодка прошла плановый ремонт и модернизацию в Центре судоремонта «Звездочка» (г. Северодвинск Архангельской области), выполнила комплекс ходовых испытаний на Белом море и вернулась в строй соединения подводных лодок Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. В ходе ремонта и модернизации на ДЭПЛ «Владикавказ» были существенно улучшены характеристики бортового радиоэлектронного оборудования, систем управления движением, а также обновлены системы управления энергетической установкой и системы жизнеобеспечения.

Дизель-электрические подводные лодки данного проекта являются одними из самых малошумных подводных кораблей. Корпус лодки впервые в отечественном подводном кораблестроении был выполнен в так называемой дирижабельной форме с удлинением, позволяющим значительно улучшить обтекаемость, и с минимумом технических забортных отверстий. Форма такого корпуса позволила улучшить скорость в подводном положении и значительно снизить шумность. Подводные лодки проекта 877 оснащены современным ракетным и торпедным вооружением, отличаются высокой скрытностью. Основное предназначение - борьба с надводными кораблями и подводными лодками.