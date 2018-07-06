Офицеры РВСН в Ивановской области подняты по тревоге

На базе Тейковской дивизии проходят сборы офицерского состава. Цель таких учений - усовершенствовать навыки должностных лиц по обороне, РХБ защите, обнаружению диверсионных групп и отражению их нападений.

Военнослужащие изучают новую технику и выходят на боевое дежурство.

В состав дивизии входят четыре ракетных полка, части обеспечения и охраны. С 2008 года военнослужащие Тейковской дивизии регулярно участвуют в парадах на Красной площади.